Strage Erba | si torna in aula il 16 aprile Il pg | “Revisione inammissibile”

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Un processo con "suggestioni mediatiche" che nell'ultimo atto perde, a sorpresa, i suoi protagonisti: prima che la pubblica accusa torni a elencare le prove granitiche contro di loro, Olindo e Rosa – condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi– si sottraggono alle telecamere. "No" pronuncia lei alla richiesta dei

rinviata al 16 aprile l' udienza per discutere l'istanza di revisione del processo per la Strage di Erba . È stata in particolare la difesa a chiedere il ... (ilgiornaleditalia)

La nota criminologa, che è entrata a far parte della squadra difensiva di Rosa e Olindo, parla a Notizie.com e ha lavorato ai nuovi documenti per la revisione ... (notizie)

Olindo e Rosa, condannati in via definitiva all'ergastolo per il massacro dell'11 dicembre 2006, si sottraggono alle telecamere. La difesa: "Dimostreremo che ... (sbircialanotizia)

Strage Erba, rinvio per Olindo e Rosa. Il pg contro la revisione: «Nuove prove inverosimili»: Le foto della casa della Strage di Erba, delle scale del palazzo dove avvenne la mattanza l'11 dicembre del 2006, sono state mostrate in aula, nella Corte d'appello di Brescia, dove è in… Leggi ...informazione

A Brescia in coda per assistere all'udienza sulla Strage di Erba: BRESCIA, 01 MAR - Sono già decine le persone in coda per poter entrare nel nell'aula del Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discuterà della richiesta di revisione della sentenza che ha condanna ...necrologie.messaggeroveneto.gelocal

Strage di Erba: "Inattaccabili le prove contro Rosa e Olindo": Ascoltiamo le dichiarazioni in aula di oggi di Guido Rispoli, Procuratore Generale di Brescia.libero