Strage di Erba | il criminologo Lavorino | “Rosa e Olindo sono innocenti Ecco perché”

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilin esclusiva ai nostri microfoni sulladi: “rimasto deluso da alcune cose”. La giornata di ieri, venerdì 1 marzo, poteva essere quella della riapertura del processo sulladi. Ma la decisione riguardante il destino diè stata rinviata al 16 aprile. Data che vedrà presente in tribunale anche Carmeloe Direttore del CESCRIN (Centro Studi Investigazione Criminale) e noi lo abbiamo sentito in esclusiva.sperano in una revisione della sentenza – Notizie.com – © Ansa“Ritengo che ...

Olindo e Rosa, condannati in via definitiva all'ergastolo per il massacro dell'11 dicembre 2006, si sottraggono alle telecamere. La difesa: "Dimostreremo che ... (sbircialanotizia)

“Non vedo questi nuovi elementi che sono stati forniti per far sì che venga aperta la revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi”. A parlare in ... (notizie)

Per chi in questi anni ha seguito le alterne vicende che hanno visto protagonisti Rosa Bazzi e Olindo Romano, i coniugi condannati all’ergastolo dopo tre ... (it.insideover)

Strage di Erba, decisione sulla revisione rinviata al 16 aprile: La Corte d’Appello di Brescia ha rinviato l’udienza per la revisione della sentenza della Strage di Erba al 16 aprile quando deciderà se ammettere quelle che per la difesa e il pg Tarfusser sarebbero ...metronews

Strage di Erba: Domenico Chiaro, ex procuratore a Mantova, in aula a Brescia contro la riapertura del processo: MANTOVA Tra i protagonisti dell’udienza in cui si deciderà se riaprire il processo per la Strage di Erba, che si è tenuta ieri in tribunale a Brescia c’è una vecchia conoscenza della giustizia ...vocedimantova

La tv di Rosa e Olindo, nessuno ferma il successo del true crime: Multischermo / I protagonisti della Strage di Erba, e tutta la vicenda, tornano sotto i riflettori e riaccendono la gara: un fenomeno mediatico che non finirà ...repubblica