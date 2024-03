Strage di civili a Gaza | l’Onu | “Tra i feriti in ospedale molti colpiti con armi da fuoco”

Oltre 100 morti tra la folla in attesa degli aiuti, le forze armate israeliane respingono le accuse: "Un incidente. civili travolti dalla calca". Biden sente ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno bloccato al Consiglio di Sicurezza dell'Onu una dichiarazione di condanna di Israele per la Strage avvenuta ieri a Gaza ... (periodicodaily)

Strage di civili a Gaza: l’Ue chiede un’indagine indipendente. Biden: «Spero in una tregua a breve»: Il presidente Usa crede nel cessate il fuoco per il Ramadan. Intanto Hamas aggiorna il bilancio delle vittime durante il caos attorno ai camion per la distribuzione di aiuti: sono 115 ...unionesarda

Gaza, gli Usa scavalcano Israele: «Aiuti dal cielo». Netanyahu appare sempre più isolato con gli alleati: Commenti preoccupati sulla Strage degli affamati sono stati espressi dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen («siamo con i civili, chiediamo la loro tutela»), dal presidente del ...ilmessaggero

Gaza, almeno 115 i morti nella Strage durante attesa aiuti umanitari: E' salito ad almeno 115 morti il bilancio della Strage avvenuta a Gaza City mentre i civili erano in attesa di aiuti umanitari. Lo ha riferito il ministero ...lapresse