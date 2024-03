Strage all’estero | uccide ex fidanzata e altri componenti della famiglia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 2 marzo 2024)dove un uomo ha ucciso la sua exeddi quest’ultima Una vera e propriaquella che si è verificata in Germania, precisamente nella Bassa Sassonia, dove un soldato tedesco ha compiuto una vera e propria. L’uomo, appartenente alla Bundeswehr, è finito in manette per delle gravissime accuse: ha ucciso quattro persone nel Land tedesco. Una tragedia familiare. A rimanere uccisa la exdel soldato, suo figlio, il nuovo compagno e la madre di lei.(Pixabay Foto) Cityrumors.itQuesto è quello che ha riportato il sito“Bild“. A quanto pare le 4 vittime si trovavano in due ...