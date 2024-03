Strade bianche e nuovi mondi ciclistici

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 2 marzo 2024) C’era una volta, nemmeno tanto tempo fa, un piccolo mondo che sapeva d’antico composto di genti che pur parlando la stessa lingua, quella dei pedali che girano, non riuscivano, anzi non avevano alcun interesse, a comunicare tra loro. I compartimenti stagni servono solo alle navi per assicurare loro galleggiabilità, sulla terra ferma tutto è contaminazione, mescolio. E la bicicletta è il mezzo che permette meglio di tutti gli altri questo mescolio. Non ci sono filtri, non ci sono distanze tra chi pedala e gli altri e la velocità è abbastanza contenuta da permettere di osservare ciò che ci si muove attorno. Soprattutto va al passo che le diamo, affaticando solo se vogliamo affaticarci. E non si muove senza che noi la vogliamo muovere. E va così con ogni modello di bicicletta e su ogni superficie. Eppure per decenni chi era in sella a una bicicletta con le ruote sottili e si muoveva su ...