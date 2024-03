Strade Bianche 2024 | le pagelle di Angelo Costa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo– Impresa di Tadej Pogacar nell'edizionedella classica delle. Il campione sloveno dell'Uae è scattato in fuga a ben 81 km dall'arrivo sul Monte Sante Marie, su un totale di 215km, da Siena a Siena, con ben 71km sulle ''. Secondo a 2'44" Toms Lid Skujins e terzo Maxim Van Gils. Il migliore degli italiani è stato Davide Formolo, settimo. Tappa segnata anche dalle cadute, come quella che ha costretto al ritiro Julian Alaphilippe. Tadej Pogacar: voto 10 Prima del via, a una tv che gli chiede dove attaccherà, risponde: ‘Monte Sante Marie’. Detto, fatto: che manchino 81 chilometri all’arrivo e lo sloveno se li beva infliggendo distacchi da sveglia sono dettagli che a un fenomeno non interessano di certo. Così si uccide lo spettacolo? Al ...