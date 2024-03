Strade Bianche 2024 | impresa di Pogacar L' ordine d' arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Siena, 2 marzo- Lasi divide in due parti: la prima, riservata ai comuni mortali tra scatti e tentativi di fuga termina a 81 km dal traguardo, quando sulle rampe del Monte Sante Marie comincia la seconda, quella che incorona il genio e il talento di Tadej. Lo sloveno fa il vuoto e va a bissare il successo ottenuto nel 2022 con un'azione analoga nel segno di tanto istinto e pochi calcoli: anche a costo di rischiare un clamoroso fuorigiri. Ciò non succede e, anzi, alle sue spalle, a distanza di oltre 3', si consuma una magra lotta per completare il podio: la spuntano rispettivamente Toms Skujins e Maxim Van Gils, con il primo in particolare meritevole di encomi per aver dovuto fare i conti anche con una caduta. Ancora più distaccato c'è Tom Pidcock, il vincitore ...