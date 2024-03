Strada del Pratomagno | tracciato da asfaltare? No | deve restare com’è

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Loro Ciuffenna (Arezzo), 2 marzo 2024 – E’ un no deciso al progetto di asfaltatura di 12 chilometri dibianca di crinale, in. Progetto che coinvolge, con competenze diverse, la Regione Toscana, i Comuni di Montemignaio e Castel San Niccolò e, per un piccolo tratto di competenza, anche il Comune di Loro Ciuffenna. Diversi movimenti, comitati e associazioni sono scesi sul piede di guerra e dopo una prima assemblea pubblica che si è svolta il 17 febbraio a Poppi, ce ne sarà un’altra domani a Loro Ciuffenna. "L’appuntamento in Casentino, organizzato da diversi gruppi - ha spiegato Selena Garau Maher, in rappresentanza del movimentosenza asfalto - è stato molto partecipato. Vi hanno preso parte più di 80 persone. Tre ore di dibattito in nome della difesa del, di chi lo vive, vi ...