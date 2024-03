Storia diplomatica | Emilio Barbarani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024)nasce a Verona nel 1940. Laureato in Legge e Scienze politiche, nel 1967 intraprende la carriera. Dopo aver prestato servizio a Madrid e Buenos Aires, nel 1974, in seguito al colpo di stato militare in Cile, viene inviato a Santiago del Cile, dove la sua azione contribuirà a salvare moltissime vite. Insieme a Tommaso de Vergottini, guida la sedeitaliana a Santiago del Cile negli anni ’70. Mentre in tutto il mondo centinaia di migliaia di persone manifestano contro il golpe di Pinochet, che da un anno ha precipitato il Cile nel buio di una dittatura sanguinaria, a Santiago il giovane diplomaticotiene in scacco la DINA, la polizia segreta, proteggendo e salvando centinaia di rifugiati politici., ...