Stop all’immissione in ruolo per gli insegnanti di sostegno | protestano i docenti campani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMonta la protesta nel mondo della scuola e deglidi, in Italia come ina, regione nella quale il numero di persone che si sono dedicate a questoè molto alto. Il decreto Milleproroghe, infatti, elimina la possibilità di ricorrere alla procedura straordinaria ex articolo 59, in base alla quale, per tre anni, è stato possibile coinvolgere glispecializzati alnell’immissione in. Un fatto grave, non c’è che dire, perchè, di colpo, viene spazzata ogni prospettiva per ie soprattutto per gli studenti.che portano avanti un percorso di studi con sacrificio, sostengono la procedura concorsuale e svolgono il corso abilitante per il ...