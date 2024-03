Stop a degrado e abbandono rifiuti Patto coi volontari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Possono elevare sanzioni per l’di, comportamenti non rispettosi per l’ambiente e il decoro urbano: le guardie ecozoofile, incaricate dal Comune di Zelo Buon Persico di supportare la Polizia locale dell’Unione Nord Lodigiano nel controllo del territorio, sono già entrate in azione, con i primi sopralluoghi in paese. Gli operatori appartengono all’associazione “Agriambiente”, sezione di Milano, a cui l’Amministrazione ha scelto di affidarsi, approvando un’apposita convenzione (e garantendo un rimborso spese). Iin servizio, dotati di divisa e distintivo, avranno compiti di polizia amministrativa, nei settori di intervento previsti dall’accordo con il comune, e, all’occorrenza, di protezione civile. Sono 50 idi Polizia ecozoofila che si alterneranno a Zelo. "Concentreremo l’attenzione ...