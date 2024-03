Stipendi fermi | dal governo solo promesse alle forze dell’ordine | non si sblocca dopo 3 anni il rinnovo del contratto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildeldellearmate diventa una partita centrale per Palazzo Chigi. Mercoledì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, hanno convocato i sindacati per discutere del pacchetto sicurezza all’esame del Parlamento, ma anche per avviare le trattative per ildele l’aumento deglidi oltre 450mila persone. Ilha a disposizione 1,4 miliardi previsti dalla manovra per unscaduto da quasi tre. Poi ci sono i circa 60 milioni previsti per indennità, straordinari, notturni e festivi, oltre ai 15 per la previdenza. In più resta il nodo degli organici, con un buco di oltre 10mila unità. Una materia da affrontare con urgenza ...