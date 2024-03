Start list Super-G femminile domenica Kvitfjell 2024 | italiane in gara e pettorali di partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Lae ididel secondo-Gdi, in programma3 marzo alle ore 11:00 e valevole per la Coppa del Mondo 2023/di sci alpino. Sulle nevi norvegesi va in scena un altro importante appuntamento, con Lara Gut-Behrami che cerca punti pesanti sia per la Coppa del Mondo generale che per quella di specialità. La campionessa svizzera partirà con il numero 15, poco dopo l’austriaca Cornelia Huetter che con il 13 rappresenta la prima avversaria di Gut per la Coppetta di-G. L’Italia vedrà al via sette atlete, con Federica Brignone e Marta Bassino una dopo l’altra con il 10 e l’11. In rapida successione con 16 e 17 anche Roberta Melesi e Laura Pirovano, spazio ...