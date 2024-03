Stalking e diffusione di contenuti espliciti della ex sui social | arrestato a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024). La Squadra MobileQuestura di Cremona, con la collaborazioneSquadra Mobile di, haun uomo accusato didi filmati intimisua ex compagna. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe perseguitato per mesi una donna cremonese, con la quale fino allo scorso anno aveva avuto una relazione: dopo la separazione ha iniziato a inviarle centinaia di messaggi, presentandosi in più di un’occasione a casa sua con atteggiamenti minacciosi e raggiungendola una volta nel luogo di villeggiatura dove la donna stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Ma non solo, anche suilo stalker continuava a mantenere un comportamento pericoloso: con l’utilizzo di falsi profili e nuove ...