(Di sabato 2 marzo 2024) L'annuncio è di Paolo, senatore di Fratelli d'Italia: "La, se lo vorrà, alloal. Grazie al, e al lavoro del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, è stata infatti prevista una nuova programmazione finanziaria del Piano Nazionale Complementare, nell'ambito del decreto legge PNRR" L'articolo proviene da Firenze Post.

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Fiorentina, Nardella ... (calcionews24)

Intervenuto ad un sopralluogo presso lo stadio Artemio Franchi, in cui sono appena iniziati i lavori di rifacimento, il Sindaco della città... (calciomercato)

“I 150 milioni di euro a disposizione del Comune di Firenze per fare il restyling dello stadio Franchi che abbiamo già appaltato, avendo le ditte già al ... (sportface)

Stadio Franchi, Marcheschi: “La Fiorentina potrà giocare fino al 2028”. Anche Nardella ringrazia il governo Meloni: FIRENZE – L’annuncio è di Paolo Marcheschi, senatore di Fratelli d’Italia: “La Fiorentina potrà giocare, se lo vorrà, allo Stadio Franchi fino al 2028. Grazie al Governo, e al lavoro del ministro per ...firenzepost

Marcheschi: "Fiorentina al Franchi fino al 2028 grazie a governo": "La Fiorentina potrà giocare, se lo vorrà, allo Stadio Franchi fino al 2028. Grazie al Governo, e al lavoro del ministro per gli ...sportmediaset.mediaset

MARCHESCHI, Prorogati fino al 2028 i lavori per il Franchi: Grande novità attorno al futuro dello Stadio Franchi. Pochi minuti fa, in diretta su Radio Bruno, il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi ha annunciato che il governo Meloni ha dato l'ok per ...firenzeviola