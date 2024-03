Sta arrivando l’AI che spaventa il mondo del Cinema

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 2 marzo 2024) La scorsa settimana, OpenAI ha annunciato l’imminente arrivo – anche se manca ancora una fase profonda di test per limitare potenziali criticità, ma non solo sul funzionamento – di uno strumento in grado di trasformare le parole in video. Il principio è simile al text-to-image che abbiamo già conosciuto con DALL•E, ma questa volta si parla di video. Dunque, un passo in avanti importantissimo per lo sviluppo tecnologico dell’intelligenza artificiale. Si chiama Sora, anche se non è ancora stata spiegata la scelta di questo nome e già sono iniziati a emergere i primi timori e le prime preoccupazioni. Soprattutto per ildel. Sora,cheildelCome detto, il modello funziona esattamente come tutte le altre AI generative: si scrive un prompt (comando) ...