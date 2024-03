Sposa lascia la festa di matrimonio per vedere Stefano De Martino a teatro | “Mio marito è geloso? Peggio per lui” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024)re ilal ricevimento del proprio? Tutto è possibile, per citare il programma diDesu Rai 2. Ed è proprio quel che è successo a una sposina che, dopo aver pronunciato il “sì” sarebbe corsa via senza riuscire nemmeno a cambiarsi pur di non perdere lo spettacolo teatrale del suo idolo, Deappunto. La vicenda ha avuto luogo a San Severo, in provincia di Foggia, dove lo showman ha portato in scena il suo spettacolo Meglio stasera. Notando in platea una donna vestita con l’abito nuziale le si è avvicinato chiedendo il perché di quell’outfit. Rosalba, questo il suo nome, avrebbe risposto che pur di essere presente alla serata avrebbe anticipato l’orario dele del ricevimento. “Ti va di venire a fare un giro? Tanto ...