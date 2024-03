Sporting Lisbona-SC Farense domenica 03 marzo 2024 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Vittoria interna per i Leoni?

(Di sabato 2 marzo 2024) E’ stata una settimana dalle emozioni contrastanti per loscorsa ihanno perso due punti molto pesanti nella corsa al titolo, impattando 3-3 a Vila do Conde col Rio Ave. Il Benfica ne ha approfittato ed è andato a +2 sulla squadra di Ruben Amorim che deve però recuperare sempre una partita; InfoBetting: Scommesse Sportive e

La sfida eterna tra Benfica e Sporting quest'anno è ancora più viva: le due squadre stanno dando vita a una lotta splendida per vincere il titolo

Saranno 609 i tifosi dell'Atalanta che tra martedì e mercoledì raggiungeranno Lisbona per la sfida di Europa League contro lo Sporting, valida per l'andata degli ottavi di finale

Serie A: alle 18 in campo Atalanta-Bologna LIVE: Tutto esaurito al Gewiss Stadium e quattro diffidati da gestire per lo spareggio-Champions col Bologna, sapendo che tre giorni più tardi a Lisbona ci si gioca l'ottavo di andata di Europa League con ...ansa

Sporting-Atalanta, a Lisbona 609 tifosi nerazzurri per l'andata degli ottavi di Europa League: Bergamo. Saranno 609 i tifosi dell' Atalanta che tra martedì e mercoledì raggiungeranno Lisbona per la sfida di Europa League contro lo Sporting, valida per l'andata degli ottavi di finale.