Sport in tv oggi sabato 2 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 2 marzo 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sul GP del Bahrain, prima gara dell’anno per il Mondiale di F1. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con l’attesissima Strade Bianche, ormai imperdibile classica sugli sterrati toscani. Proseguono i Mondiali Indoor di atletica leggera, con tante stelle italiane pronte a battagliare per le medaglie. Da non perdere la Coppa del Mondo di sci alpino con il superG femminile a Kvitfjell e il gigante maschile ad Aspen, oltre alla tradizionale abbuffata diinvernali con le mass start di biathlon, le 20 km di sci di fondo, i Mondiali di bob, le gare di snowboardcross e slittino. Nel piatto anche la Coppa del Mondo di scherma e gli Europei di tiro a segno. Non possono mancare le partite dei vari campionati nazionali ...

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi , venerdì 1° marzo: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con la F1, l’atletica con ... (oasport)

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di venerdì 1 marzo 2024. Si aprono i Mondiali indoor di atletica con la prima giornata ... (sportface)

Perché Genova per tutti: Genova per noi, per voi, Genova per tutti: ecco che cos’è la Capitale Europea dello Sport 2024. Un’occasione storica, unica, entusiasmante. Oltre cento eventi sotto l’egida di ventotto federazioni in ...corrieredellosport

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 29a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Nel corso della diretta del Golden Gala di atletica leggera, meeting svoltosi a Roma lo scorso 31 maggio, il telecronista di Rai Sport, Franco Bragagna, ha puntualizzato che le Olimpiadi di Londra ...digital-news

Serie D Il Fano si affida a Urbinati e Manoni: Il capitano è al rientro, il nuovo allenatore dovrebbe portare un po’ di morale, il Chieti nelle mani dell’ex attaccante di serie A Luiso ...ilrestodelcarlino