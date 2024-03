Spezzoni di film e aneddoti Omaggio a Fellini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Via Bergamo come via Veneto a Roma ne “La dolce vita“.a Federicoe alle sue opere cinematografiche. Dalle 19.30 al Liz Cocktail Bar andrà in scena l’aperitivoano con cibo (piadine romagnole) e cocktail (con ingredienti a tema) dedicati al maestro riminese, mentre il presidente dell’associazione culturale Mnemosyne, Ettore Radice, farà da cicerone proiettando e commentando frammenti di alcuni dei più celebridel regista, da “La dolce vita“ a “Otto e mezzo“, “Amarcord“, “Giulietta degli spiriti“, “La città delle donne“. "Racconteròsu uno dei geni del nostro cinema e sui suoi– spiega Radice –. In tempi difficili, guardare a lui significa riscoprire la spensieratezza, la magia della vita, il sogno".