Sperimentazione Tarip | da lunedì i facilitatori a casa degli utenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA partire da4 marzo, i cittadini salernitani potranno ricevere la visita diidentificabili da badge e pettorina con i loghi di Salerno Pulita e Comune di Salerno. Terminata la formazione specifica, aiè affidato il compito di illustrare come partecipare all’indagine campione – predisposta con il supporto del Conai – propedeutica al passaggio da Tari a, un sistema più a misura. La Tariffa puntuale terrà conto della quantità effettiva di rifiuti prodotti. Aderire sarà facile: i cittadini che entreranno a far parte del campione dovranno continuare a raccogliere i rifiuti, secondo il calendario a loro già noto in base alla zona di residenza, ma dovranno chiuderli in buste e sacchetti specifici e conferirli in ...