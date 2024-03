Sos sicurezza sul lavoro | sei aziende sospese e un sequestro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) Macerata, 2 marzo 2024 – Seie unpreventivo. E’ il bilancio di una serie di controlli messi in atto dai carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del) in opifici, esercizi commerciali e attività per la cura della persona. A Civitanova i militari hanno preceduto alpreventivo di un’attività di barberia gestita da un cittadino di nazionalità egiziana, che era stata già oggetto di sospensione nel mese scorso, per aver impiegato manodopera irregolare e senza permesso di soggiorno, nonché per gravi violazioni in materia die per non aver mai provveduto alla redazione dei documenti obbligatori inerenti ladei lavoratori nei luoghi di. In accordo con la Procura di Macerata, considerato che ...