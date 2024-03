Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme | i video al concerto di Mr Rain

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Gli amori fanno giri immensi e poi tornano. Sì, ma esattamente dove? A voltementre altre in uno studio televisivo. Negli ultimi mesispesso ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin hanno raccontato a cuore aperto la fine della loro relazione avvenuta ad ottobre 2023. Il tutto sarebbe cominciato, stando a quanto dichiarato da, poco dopo la nascita della primogenita Celine Blue. Ricorderete infatti che secondo l’ex gieffina,non avrebbe assistito al parto perché stanco. E c’è di più in questa storia:, a detta sua, sarebbe stata tradita ad Ibiza dallo stesso, passando sopra più volte ad atteggiamenti non proprio amorevoli. “Mi ha tirato uno schiaffone in faccia ...