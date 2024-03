Sonia Bruganelli rapinata in auto | in due su uno scooter le strappano il Rolex dal polso

Sonia Bruganelli , dopo la volata in Spagna la paura ma a casa, a Roma. La ex moglie di Paolo Bonolis e a quanto pare prossima opinionista dell’Isola dei ... (caffeinamagazine)

Sonia Bruganelli , l’ex moglie di Paolo Bonolis , è stata rapinata a pochi passi da casa in via della Farnesina. Di colpi del genere, sembra che a Roma nord ve ... (ilcorrieredellacitta)

Sonia Bruganelli è stata rapinata a Roma . Stando a quanto si apprende, si trovava alla guida della sua automobile in via della Farnesina, zona Roma Nord, a ... (thesocialpost)

La rapina è avvenuta mentre Sonia Bruganelli era a bordo della sua auto in via della Farnesina a Roma. "La paura è stata tanta, ma per fortuna non mi hanno ... (fanpage)