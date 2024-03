Sonia Bruganelli rapinata a Roma | “Mi hanno strappato il Rolex dal polso | ho avuto tanta paura”

(Di sabato 2 marzo 2024): “Miildalperche è stata, a pochi metri dalla sua abitazione, in via della Farnesina. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’ex moglie di Paolo Bonolis era in auto quando le è statodalun. “Laè statama per fortuna non mifatto male” ha commentatoche successivamente ha sporto denuncia accompagnata dall’ex marito Paolo Bonolis. Il colpo, sempre secondo quanto riporta il ...

Personaggi TV. Attimi di terrore per Sonia Bruganelli . L’ex moglie di Polo Bonolis è ancora sconvolta per ciò che le è accaduto ieri pomeriggio a Roma, a ... (tvzap)

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 “La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male”. Così Sonia Burganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis è ... (dayitalianews)

Sonia Bruganelli è stata rapinata del suo Rolex ieri, venerdì 1 marzo, in via della Farnesina a Roma. Lo riporta Il Messaggero che spiega come Bruganelli ... (ilfattoquotidiano)

Paura per Sonia Bruganelli , l'ex moglie di Paolo Bonolis, rapinata mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina, a Roma nord. La produttrice tv ... (iltempo)

Sonia Bruganelli rapinata a Roma: “Mi hanno strappato il Rolex dal polso”: Paura per Sonia Bruganelli che è stata rapinata a Roma, a pochi metri dalla sua abitazione, in via della Farnesina. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’ex moglie di Paolo Bonolis era in auto ...tpi

Spettacolo Sonia Bruganelli derubata a Roma: i ladri le strappano dal polso un Rolex: Sonia Bruganelli è stata vittima di uno scippo a Roma. L’opinionista televisiva era alla guida della sua auto, in Via della Farnesina, quando due malviventi, approfittando del momento giusto, si sono ...bluewin.ch

Sonia Bruganelli rapinata: "Mi hanno strappato il Rolex dal polso. Potevano farmi male": Momenti di paura ieri per Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, rapinata mentre era alla guida della sua auto in via della Farnesina, in zona Roma nord. Uno scooter con due persone a bordo si ...huffingtonpost