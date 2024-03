Sonia Bruganelli rapinata a Roma | lo sfogo e la reazione di Paolo Bonolis

(Di sabato 2 marzo 2024) Ieri pomeriggio aha vissuto momenti di angoscia in seguito all’aggressione di una banda di rapinatori che pare agisca da tempo nella zona nord della città, tra Ponte Milvio e Porta Pinciana. L’ex moglie disi trovava proprio in quella zona, a due passi da casa, quando due individui a L'articolo

Sonia Bruganelli rapinata a Roma, strappato il Rolex dal polso: "La paura è stata tanta": Sonia Bruganelli si trovava in via della Farnesina, in zona Roma Nord, quando uno scooter le si è avvicinato per derubarla. I due ladri sono fuggiti con un orologio, un Rolex, strappato dal polso dell ...tg24.sky

