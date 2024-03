Sonia Bruganelli rapinata a Roma | “Colpo velocissimo ma studiato nei piccoli particolari”

(Di sabato 2 marzo 2024) La produttrice televisiva, opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, è statain centro a. All’ex moglie di Paolo Bonolis hanno sottratto un orologio Rolex in via della Farnesina. Ad organizzare il furto, una (o più di una) banda di rapinatori già responsabili di altri colpi nel quadrante nord della Capitale. A fornire i dettagli della rapina, Il Corriere della Sera, che ha parlato di un “manei”. Unmanei. Con un metodo che, fino ad ora, sembra praticamente infallibile. I ladri individuano e seguono la vittima ...

Sonia Bruganelli si trovava in via della Farnesina, in zona Roma Nord, quando uno scooter le si è avvicinato per derubarla. I due ladri sono fuggiti con un ... (tg24.sky)

Momenti di paura per Sonia Bruganelli , ex opinionista del Grande Fratello Vip. L’ex signora Bonolis è stata rapinata in via della Farnesina a Roma . La notizia ... (blogtivvu)

Sonia Bruganelli si aggiunge alle tante vittime dei furti che si stanno ripetendo a Roma da mesi a questa parte. In auto per raggiungere casa sua, l’autrice è ... (anticipazionitv)

Roma Nord: strappato il Rolex all'imprenditrice Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis: due balordi a bordo di uno scooter hanno atteso il momento giusto per impadronirsi dell'orologio di valore indossato da Sonia Bruganelli, imprenditrice nota per essere stata la consorte di Paolo ...romatoday

Roma, rapina a mano armata in una gioielleria di viale Eritrea: caccia ai banditi in fuga: La rapina di oggi non rappresenta, purtroppo, un caso isolato. Sempre a Roma, nella giornata di ieri 1 marzo, Sonia Bruganelli è stata rapinata da due uomini in scooter, che le hanno strappato il ...tag24

Spettacolo Sonia Bruganelli derubata a Roma: i ladri le strappano dal polso un Rolex: Sonia Bruganelli è stata vittima di uno scippo a Roma. L’opinionista televisiva era alla guida della sua auto, in Via della Farnesina, quando due malviventi, approfittando del momento giusto, si sono ...bluewin.ch