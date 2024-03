Solidarietà Torna ’Sempre pronti a donare’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) La quarta edizione diaperti aarriva a Massa dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Toscana donano insieme, oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In città sono 100 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti locali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie. Il ristorante McDonald’s di Massa, in via Aurelia Ovest, è coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si occupa della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Croce Rossa Italiana, sezione Massa Carrara. Le donazioni in provincia fanno parte diaperti a, l’iniziativa benefica frutto della collaborazione tra ...