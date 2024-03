“Sogniamo un lavoro stabile e un’università senza ansia e competizione” | in 3mila all’open day di UniFi

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – Pragmatici ma allo stesso tempo sognatori. Oltregiovani hanno affollato stamani il campus di viale Morgagni, dove si è svolto ‘Un giorno all’Università’, il principale evento di orientamento targato. Laboratori interattivi, punti informativi, stand delle varie Scuole. E poi approfondimenti sui test per l’accesso ai corsi di laurea, uno Student Café per confrontarsi con chi sta già frequentando l’Università. I ragazzi dimostrano di avere le idee abbastanza chiare. Soprattutto, chiedono una stabilità lavorativa, perchè ammettono di essere preoccupati dall’ipotesi di “ritrovarsi precari e sottopagati”. Lo confermano i docenti orientatatori impegnati a sciogliere i dubbi degli studenti: “Ci chiedono subito quali sono le prospettive lavorative dei vari corsi. I giovani cercano unvero, vogliono ...

