SOCIAL – La Lazio posta la foto di Marco Di Bello | la rabbia dei tifosi è incontenibile

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 2 marzo 2024) Sui propri, dopo la sconfitta col Milan, laha pubblicato laDi, che ha espulso tre giocatori: la reazione deiIeri sera il Milan ha vinto 1-0 contro laallo stadio Olimpico, nel match che ha dato il via alla 27esima giornata di Serie A. La rete decisiva è stata messo a segno da Noah Okafor al minuto 88. Dopo la partita poi ci sono state delle durissime polemiche per l’arbitraggio diDi. L’arbitro infatti ha estratto tre cartellini rossi per Luca Pellegrini, Adam Marusic e Matteo Guendouzi. Anche suiufficiali laha polemizzato, mettendo ladel direttore di gara nel post Instagram di fine gara. E come era prevedibile, sotto alla ...