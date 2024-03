Soccorso | servono altri 30 milioni Ma Anas rassicura | Arriveranno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Il costo è imponente ma da Roma arrivanozioni. Ammonta a 69di euro l’importo dei lavori per realizzare il raddoppio, tramite interramento, della declassata alla strozzatura del. Un costo che sta lievitando anno dopo anno fra rincari dei materiali, prescrizioni ministeriali e soluzioni tecniche per rendere il sottopasso blindato rispetto al rischio allagamenti. Un tema quest’ultimo quanto mai sentito dopo i danni derivanti dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Il quadro economico è salito a vista d’occhio rispetto al 2015 quando l’allora neo sindaco Biffoni decise di abbandonare la strada del viadotto per sposare quella del sottopasso, andando direttamente a Roma assieme all’assessore Barberis a cercare i finanziamenti necessari. La prima stima fu di 31di euro: 16 assicurati dal ...