Slittino | Voetter-Oberhofer vincono la seconda Coppa del Mondo nel doppio femminile

Bisognava arrivare al traguardo sani e salvi per festeggiare e di problemi non ce ne sono stati. Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano la seconda ... (oasport)

Gioia azzurra in quel di Sigulda in conclusione del penultimo weekend della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: in terra lettone tornano alla ... (oasport)