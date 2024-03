Slittino | Voetter Oberhofer celebrano la seconda Coppa del Mondo consecutiva! Ultima gara alla Germania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Bisognava arrivare al traguardo sani e salvi per festeggiare e di problemi non ce ne sono stati. Andreae Marionconquistano ladelper quanto riguarda lodoppio al femminile, al termine di un’altra stagione davvero ricca di costanza di risultati (nella quale non è mancata anche un po’ di fortuna). Tornando a settimana scorsa, nella sprint di Sigulda, è arrivato il clamoroso ribaltamento delle teutoniche Degenhardt/Rosenthal che ha concesso la possibilità alle due azzurre, detentrici della sfera di cristallo, la possibilità di poter gestire la situazione nell’, nuovamente nella località lettone. Servivano sei punti, una formalità, semplicemente giungere al traguardo ...