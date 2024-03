Slittino | Julia Taubitz al comando a metà gara a Sigulda davanti a Vitola e Berzina | italiane fuori dalla top10

(Di sabato 2 marzo 2024)non si ferma mai. Laclasse tedesca, infatti, è aldopo la prima discesa delladi singolo femminile della tappa di#2 (Lettonia) valevole come nono ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di2023-2024. Ennesima prova di altissimo livello della vincitrice della Sfera di Cristallo. Sul budello balticosvetta al termine della prima manche con il tempo di 41.487 e precede la padrona di casa Elina Ievacon un distacco di 198 millesimi, mentre è terza un’altra lettone, Sigitaa 234. Quarta posizione per la tedesca Anna Berreiter a 260, quinta per un’altra padrona di casa, Kendija Aparjode a 275, mentre è sesta la statunitense ...

