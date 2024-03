Slittino | Coppa del Mondo Sigulda 2024 | Dominik Fischnaller in testa dopo la prima manche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Grande prova dinelladel singolo maschile di, teatro dell’ultima prova delladel2023/. Sul budello lettone l’azzurro ha firmato il record della pista, precedendo tutti con il tempo di 47?565: alle sue spalle staccato di 0?079 il tedesco Felix Loch e di 0?094 l’austriaco Nico Gleirscher. Distacchi contenuti anche per il padrone di casa Kristers Aparjods (+0?111) con l’altro austriaco Wolfgang Kindl (+0?115) che completa la top5. Assente in Lettonia il tedesco Max Lagenhan, già sicuro della vittoria della classifica generale. In casa Italia c’è da registrare anche il 17° posto di Leon Felderer, che paga 0?988 da, mentre Alex Gufler è ventesimo a 1?221. La seconda ...