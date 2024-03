Slittino | CdM Sigulda | Votter e Oberhofer conquistano la Coppa del Mondo generale del doppio femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) E’ bastato il quarto posto nella prova di, in Lettonia, ad Andreae Marionper conquistare ladeldeldi. Secondo titolo consecutivo per le azzurre, capaci di chiudere la stagione con 955 punti, precedendo le tedesche Degenhardt/Rosenthal (901) e Eitberger/Schimer (896). Proprio Degenhardt e Rosenthal hanno trionfato agrazie al crono di 1’24?648, davanti a Eitberger/Schimer (+0?254) e alle austriache Egle/Kipp (+0?283). Poco male per, capaci di rimontare due posizioni rispetto al sesto posto che occupavano a metà gara, chiudendo a 0?381 dalla vetta. Ciò che contava era amministrare il ...