Si finge procuratore Incastrato dal gip vero

(Di sabato 2 marzo 2024) Si è fintoper entrare in carcere e assistere a un’udienza preliminare, ma è stato smascherato dal giudice e dalpm. È accaduto la settimana scorsa nella casa circondariale di San Vittore, dove era prevista un’udienza per furto aggravato. Insieme all’imputato, oltre al suo avvocato, si è presentato un italiano di 62 anni, che agli addetti alla sicurezza ha detto di essere "un". Quando gli hanno chiesto il tesserino, ha detto: "Scusate, l’ho dimenticato a casa". Sulla sua carta di identità, alla voce professione, era indicato: magistrato. All’arrivo del gip e dopo accertamenti della polizia, è emerso che in realtà si trattava di un coimputato nel processo in questione per furto, sottoposto ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca della misura alternativa e il 62enne è tornato ...

