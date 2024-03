Si barrica in casa e uccide la mamma | l’uomo immobilizzato e sedato dalla polizia

(Di sabato 2 marzo 2024) Arrestato per l'omicidio della madre di 85 anni a Firenze l'uomo di 59 anni che si erato nel loro appartamento in via Santa Lucia, dove laha dovuto fare irruzione.

AGI - Si è consegna to volontariamente il pensionato 70enne ex carabiniere che da questa mattina si era barricato in casa armato con la moglie a Pavullo, nel ... (agi)

Si è consegnato spontaneamente dopo qualche ora il carabiniere in pensione che si era barricato in casa con la moglie a Pavullo, provincia di Modena. Non ... (open.online)

Ai primi spari la gente ha iniziato a fuggire, e chi era in casa si è barrica to immaginando l?ennesimo agguato di camorra. Per due oltre ore via Al Chiaro di ... (ilmattino)

Tragedia familiare questa sera, 1 marzo 2024, nel centro storico di Firenze . Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Santa Lucia . Sul ... (firenzepost)

Strangola la madre e si barrica in casa: arrestato: Una pensionata originaria di Greve in Chianti di 85 anni, Brunetta Salvestrini, è stata trovata morta ieri poco dopo le 19,30 nella sua casa in via Santa Lucia, zona del… Leggi ...informazione

Uccide la madre e si barrica in casa: arrestato: Il delitto è avvenuto nell'abitazione di via di Santa Lucia: dopo aver ucciso l'anziana donna, il 59enne si è barricato in casa, costringendo le forze dell'ordine a fare irruzione. Secondo una prima ...today

Strangola la madre e si barrica in casa a Firenze, arrestato: È successo in un appartamento di Via Santa Lucia. A dare l’allarme i vicini che hanno sentito le urla dell’uomo il quale all’arrivo della polizia si è dapprima barricato in casa. Gli agenti sono ...corrieredellacalabria