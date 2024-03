Serie D Il Fano si affida a Urbinati e Manoni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Continua il tour de force dell’Alma Juventus, che a causa dei rinvii per l’assenza del giocatore Mancini, impegnato nelle settimane precedenti con la Rappresentativa diD, deve disputare ora quattro gare in dodici giorni. Domani al ‘Mancini’ arriva il Chieti, una squadra costruita inizialmente per puntare al vertice, che si ritrova invece a metà classifica, a sette lunghezze dai playoff, ma anche dai playout. Terzo allenatore per i neroverdi, dopo l’esonero di Chianese e le dimissioni ad inizio settimana di Iezzo: in panchina siede ora Pasquale Luiso, che non ha avuto bisogno di presentazioni vista la carriera da giocatore traA eC; come tecnico ha invece allenato Sora, Sulmona, Triestina, Celano, Vicenza Under 19, Racing Fondi e Juve Stabia Under 19. Luiso presenta la sfida con i granata: ...