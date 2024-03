Serie D Cenaia | dura trasferta Emergenza classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024)impegnativa per la squadra di Iacobelli che si reca a Sansepolcro. Domenica ci vuole undeterminato per portare via dallo stadio "Buitoni" di Sansepolcro un risultato utile. L’ultimo posto inche occupano i verdi-arancioni, anche se in coabitazione con i cugini dei Mobilieri Ponsacco, chiede una risposta forte per continuare a credere nel mantenimento della categoria. L’avversario, il Sansepolcro, è un squadra tosta che è vero che viene da una sconfitta subita domenica scorsa a Figline, ma è altrettanto vero che prima aveva una striscia positiva di nove gare in cui aveva messo insieme ben quindici degli attuali ventisei punti che ha in. La compagine dell’Altotevere davanti al suo pubblico cercherà un pronto riscatto per riprendere il suo percorso che l’allontani dalla zona play ...