Serie C NOW 2023 24 - Diretta Sky 29a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Su Sky Sport e in streaming su NOW c’è lo spettacolo della Serie C, con tutte le partite fino al 2025 in diretta esclusiva: in campo la Serie C NOW 2023/2024 ... (sportintv.eu)

Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023/2024 con la 27a giornata. Sulla piattaforma DAZN verranno trasmesse tutte le partite mentre ... (sportintv.eu)

La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Serie BKT, il campionato degli italiani ... (digital-news)

Foggia 2 Crotone 1 Marcatori: 63° Zanellato, 86° – 88° Silvestri Foggia (4-3-3): Perina, Salines, Ercolani, Carillo (Tenkorang), Silvestro, Vezzoni, ... (laprimapagina)

Su Sky Sport e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM 2023/2024 con la 26a giornata. Sulla verranno trasmesse tutte le partite mentre su Sky Sport e NOW ... (sportintv.eu)