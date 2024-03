Serie C | l’AlbinoLeffe si accontenta del pari contro la Giana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 2 marzo 2024) Terzo risultato utile consecutivo perdi mister Lopez (squalificato, in panchina ancora una volta il vice Simone Arceci), che allo Stadium impatta a reti bianchelaErminio, appaiata in classifica e reduce da due vittorie consecutive. Dopo mezz’ora di grande equilibrio, il primo squillo è di marca seriana: Zoma salta un paio di avversari in velocità, apre sulla sinistra per Piccoli il quale serve a centro area Longo che taglia sul primo palo e ci prova col tacco, Zacchi è provvidenziale e d’istinto devia in corner. L’arbitro però concede un calcio di punizione in favore degli ospiti a causa di una posizione di fuorigioco del numero 10 bluceleste. Poco dopo traversone di Zanini dalla destra, Longo si coordina e impatta di testa ma colpisce male la sfera che si spegne sul fondo. Al rientro dagli spogliatoi, ...