Serie C 2023 2024 | il Cesena vola verso la promozione con un poker | colpi Alessandria e Pro Sesto

(Di sabato 2 marzo 2024) Serata di pareggi e di conferme nell’anticipo della ventinovesima giornata di. Il, con un netto 4-0 contro la Virtus Entella,sempre piùladiretta in un girone B che sta nettamente dominando, con un vantaggio ora di quindici lunghezze sulla Torres. Nel successo agevole del Manuzzi, tripletta di uno scatenato Kargbo e rete di Shpendi che pesano tanto per le ambizioni dei romagnoli, viceversa restano fuori dalla zona playoff i liguri. Sempre nel girone B, finisce 0-0 tra Pineto e Carrarese. Cinque le partite nel girone A. L’ta da una penalizzazione in classifica, ha un guizzo importante e batte in trasferta la Pergolettese (0-1 con il gol di Samele all’ultimo minuto di ...