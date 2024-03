Serie B | 28° giornata | tonfo Palermo a Brescia | bene Parma e Sudtirol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Milano, 2 marzo 2024 - VentottesimadiB che si è aperta oggi con tre partite. Beffato al 92' il Lecco da Tait che regala tre punti importanti al, mentre la squadra di Aglietti rimane in fondo alla classifica con 17 sconfitte in 28 gare. Ilnon sbaglia l'appuntamento a Terni e vince 1-3 grazie alle reti di Bonny edyczak, oltre all'autogol di Casasola. In attesa del big match di domani Tra Como e Venezia, in programma alle ore 16:15, gli emiliani sono tornati a +8 sul secondo posto. Pioggia di gol al Rigamonti, ben sei e tutti nel primo tempo, nel successo per 4-2 delcontro il. I rosanero incassano la seconda sconfitta consecutiva e ora devono guardarsi le spalle dal Catanzaro, mentre i padroni di casa si portano in ...