SERIE A2 L’Hockey Prato se la vede con Sarzana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo il rinvio al 23 marzo della gara con il Follonica,torna in pista per l’ultima giornata del girone di andata diA2. Si gioca domani alle 18 al PalaTerzi contro il Gamma Innovation. La formazione ligure occupa l’ultimo posto in classifica insieme al Campolongo Salerno con tre punti, frutto dell’unica vittoria per 5-4 con il Castiglione. Ildi Bernardini nell’ultima partita giocata è stato nettamente sconfitto dal Pumas e nello scontro diretto in chiave salvezza con i rossoneri liguri c’è bisogno di un risultato positivo per mantenere le distanze dalla zona calda della classifica. Nell’ultimo turno la gara tra Cgc Viareggio eè stata sospesa nell’intervallo con i padroni di casa in vantaggio per 6-2. La seconda squadra del ...