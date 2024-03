Serie A2 | il capitano dovrebbe recuperare | ma non sarà al massimo La Fortitudo spera in Fantinelli Forse in campo già a Vigevano

(Di sabato 2 marzo 2024) Si avvicina sempre di più il ritorno indellache domani sera, nella sfida delle ore 21,di scena anella partita serata della fase a orologio. Oggi, intanto, la squadra è attesa dall’allenamento di rifinitura in programma al PalaDozza, con ancora il punto interrogativo sull’utilizzo, o meno, di capitan Matteoper la sfida di domani. Anche ieri il playmaker biancoblù ha svolto lavoro differenziato. L’impressione è che alla fine domani il ’Fante’regolarmente in, ma sicuramente la sua condizione fisica nondelle migliori se è vero che, nonostante l’ok dello staff medico biancoblù anche dopo il consulto avuto nei giorni scorsi con il professore Rocchi a Reggio Emilia, il giocatore continua ...

