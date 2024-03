Serie A1 Cp | ecco il Montebello Un match insidioso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) E’ iniziata la volata finale per la griglia di partenza dei playoff di hockey pista. Il Circolo Pattinatori Edilfox, attualmente al sesto posto, l’ultimo che garantisce l’accesso diretto ai Quarti di finale, riceve stasera alle 20,45, sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, la visita della Tierre Chimica, compagine veneta che sta lottando per un posto ai preliminari e deve difendere i tre punti di vantaggio sul Monza, undicesimo. Un cliente per niente facile, contro il quale i ragazzi di Michele Achilli cercheranno di portare a casa tre punti fondamentali per tenere a distanza il Valdagno e per continuare a sperare di salire almeno di un gradino, il quinto, occupato dal Lodi, domenica di scena a Trissino, prima dello scontro diretto con Saavedra e compagni. Grosseto, che delle cinque gare conclusive ne ha tre in casa ...