SERIE A Prato | con Modena vietati passi falsi

(Di sabato 2 marzo 2024) La Pallamanosi gioca il secondo posto e la poule promozione. Nel match in programma oggi per la penultima giornata di regular season, la squadra allenata da Massimo Di Vita affronta infatti ildiretto concorrente, perché terzo in classifica a sole due lunghezze di ritardo. Una vittoria porterebbe i pratesi a + 4 sugli emiliani prima dell’ultima giornata in cui dovranno andare a fare visita alla capolista Bologna United. Ci sarà però da fare attenzione anche al Follonica, l’altra terza, che oggi riceve il Tavarnelle e nel turno conclusivo giocherà sul campo del fanalino di coda Marconi Jumpers. Al Pala Keynes si giocherà alle ore 21. Questa è, alla vigilia della penultima giornata, la classifica del girone B dellaA Bronze maschile: Bologna United 22 punti; Pallamano16; ...

Pallamano Prato in campo a Follonica oggi (inizio alle ore 18) per l’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Bronze girone B. Il ... (sport.quotidiano)

Dopo la pausa per la Coppa Italia inizia oggi il girone di ritorno per l’Invicta in Serie B. l’Invicta di Fabrizio Rolando riparte dal difficile campo di ... (sport.quotidiano)

Con il rinvio di Prato Calcio a 5-Buldog Lucrezia di Serie A2 maschile ed il turno di riposo previsto per la B femminile dello stesso club, in questo fine ... (sport.quotidiano)

Derby di bassa classifica contro Prato per l’Atlante. I convocati di Jukic: GROSSETO - Dopo la sofferta e meritata vittoria contro la Roma 3Z History di sabato scorso al Palabombonera, con il palazzetto stracolmo di tifosi che ...ilgiunco

Sfida salvezza per l'Atlante Grosseto in trasferta a Prato: Sabato prossimo altra sfida salvezza per l’Atlante Grosseto in trasferta contro il Prato Calcio a 5. Fermo il Campionato Under 19.maremmanews

Altra sfida salvezza per l’Atlante Grosseto in trasferta contro il Prato Calcio a 5. Fermo il Campionato Under 19: Dopo la sofferta e meritata vittoria contro la Roma 3Z History di sabato scorso al Palabombonera, con il palazzetto stracolmo di tifosi che hanno incitato la squadra fino al termine, l’Atlante ...grossetosport