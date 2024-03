Serie A MOVIOLA LIVE | contatto Bondo-Hujsen | rigore per la Roma|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 2 marzo 2024) 2024-03-02 20:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Ventisettesima giornata diA: oggi in campo tre match. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi della gara. UDINESE – SALERNITANA Sabato 02/03 h.15.00 MANGANIELLOCARBONE – GIALLATINIIV: MASSIMIVAR: SERRAAVAR: IRRATI PRIMO TEMPO 13? Annullato il gol dell'1-1 all'Udinese. Zanoli, spinto da Lucca, manda un cross dalla destra alle spalle di Ochoa nella propria porta, ma l'azione è fermata per un fuorigioco di partenza dello stesso attaccante. 16? Check var per il fallaccio di Ebosele su Basic. Intervento in ritardo, giusto il giallo. SECONDO TEMPO 64? – Secondo giallo per Ebosele che viene espulso per un'altra entrataccia che gli costa anche un problema fisico. Pestone con piede a martello su Basic. MONZA – ROMA