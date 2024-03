(Di sabato 2 marzo 2024)batte4-1 (2-0) in uno degli anticipi della 27/a giornata del campionato diA. A segno per i giallorossi Pellegrini (38'), Lukaku (42'), Dybala su punizione (63') e Paredes su rigore (82'). Per i padroni di casa gran gol di Andrea Carboni (87').

Le Pagelle , il tabellino e i voti di Monza-Roma 1-4, match della ventisettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Sesta vittoria su sette per De Rossi in ... (sportface)

Due attaccanti in doppia cifra per la Roma: non succedeva dal 2016-17: Contro il Monza è arrivata la decima rete in campionato per Romelu Lukaku, che si aggiunge quindi a Paulo Dybala nella lista dei giocatori che nel corso della stagione 2023-24 hanno segnato almeno 10 ...ilromanista.eu

DIRETTA Serie A, Monza-Roma 0-3 | Dybala fa il terzo su punizione LIVE: Dopo la sfida che valeva un pezzo di salvezza tra Udinese e Salernitana, scendono in campo per la seconda sfida del sabato della ventisettesima giornata del campionato di Serie A il Monza e la Roma.calciomercato

Serie A: Monza-Roma 1-4: L'ultimo gol lo firma Andrea Carboni per il Monza con una magia da fuori area potente e precisa nell'angolino. Monza che fino alla fine ha cercato di lottare, colpendo pali e andando più volte vicino ...ansa